إعلان

بـ 5 جنيهات.. محافظ الدقهلية يعلن عن تدشين خطوط سير جديدة بمدينة طلخا

كتب : رامي محمود

08:56 م 25/03/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، عن استحداث خطين جديدين للمواصلات بمدينة طلخا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير خدمات النقل الداخلي ورفع المعاناة عن أبناء المدينة وروادها، من خلال تشغيل سيارات ميني باص بسعر موحد يبلغ 5 جنيهات فقط.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أنه تقرر بدء التشغيل التجريبي للخطين الجديدين اعتبارًا من يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك للوقوف على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإجراء أي تعديلات لازمة لضمان تحقيق أعلى درجة من الانضباط وتلبية احتياجات أبناء مدينة طلخا وروادها.

وأكد المحافظ أن استحداث الخطين الجديدين يأتي بهدف تغطية الأماكن المحرومة من خطوط المواصلات، وتوفير وسائل نقل مناسبة ومنتظمة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسر حركة الانتقال داخل المدينة وبين المناطق الحيوية والخدمية.

وأوضح اللواء " طارق مرزوق " أن الخط الأول هو: خط الجامعة – طلخا / طريق مستشفى طلخا، ويشمل المحطات التالية: نقطة البداية: ( ميدان الكتاب أمام بوابة علوم – نزلة بوابة الجامعة الرئيسية البارون – طالعة كوبري الجامعة الجديدة – نزلة كوبري الجامعة الجديدة على طريق مستشفى طلخا – الشهر العقاري – مستشفى طلخا – نادي المعلمين – نادي القضاة – صلاح سالم مسجد غنام ) .
نقطة العودة: (صلاح سالم مسجد غنام – كوبري طلخا – عدن – عمر – نزلة عمر أفندي – أسفل كوبري طلخا – المدير – الثانوية – جيهان – الحوار – نادي الشرطة – ميدان الكتاب أمام بوابة علوم ).

كما أوضح "المحافظ " إلى أن الخط الثاني هو: خط سندوب – طلخا / طريق النوادي – شارع البحر الأعظم ، ويشمل المحطات التالية: نقطة البداية: ( سندوب – تأمين سندوب – مجمع المحاكم – الاستاد – الدراسات – المحافظة – عمر – كوبري طلخا – مجلس المدينة – نادي التجديف – محكمة طلخا – قوات الأمن – مجمع المدارس – الفرن – شارع البحر الأعظم – موقف ميت عنتر – أسفل كوبري الجيش – مسجد غنام ).

نقطة العودة: (مسجد غنام – عدن – عمر – المحافظة – المحطة الدولية – مساكن الشناوي – الاستاد – مستشفى التأمين – سندوب).

وأشار مرزوق " إلى أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة النقل وتوفير حلول عملية للمناطق التي تعاني من نقص وسائل المواصلات، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوط الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم أبناء طلخا وتيسير حركة تنقلاتهم اليومية، سواء إلى الجامعات أو المستشفيات أو المصالح الحكومية أو المناطق السكنية والخدمية، مشيرًا إلى أن المواطن يأتي أولًا في جميع خطط التطوير والخدمات التي تنفذها المحافظة.

وكلف اللواء " طارق مرزوق " كلا من اللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام على المواقف بالمحافظه، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل مشروع النقل الجماعي بالمحافظة ، والمهندس خالد جلال مدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة بسرعة التنسيق مع المهندس الزناتي عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق بالدقهلية واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق وتجهيز محطات انتظار وركوب المواطنين طبقا للخطوط المستحدثة.

استحداث خطوط سرفيس جديدة بمدينة طلخا (2)

استحداث خطوط سرفيس جديدة بمدينة طلخا (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

