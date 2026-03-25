إحالة طبيب للمحاكمة الجنائية فى الدقهلية بعد تحرشه بمريضة

كتب : رامي محمود

09:00 م 25/03/2026

محاكمة طبيب فى الدقهلية بعد تحرشه بمريضة

أحال المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، طبيب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لنظر أولى جلسات محاكمته السبت الموافق 28 مارس 2026،لاتهامه بهتك عرض مريضة بالقوة أثناء الكشف الطبي، في قضية تتسع دائرتها بعد أن كشف فحص هاتفه المحمول عن محادثات مع نساء أخريات تؤكد امتداد سلوكه الإجرامي خارج عيادته.

كان نيابة جنوب المنصورة الكلية قد احالت المتهم ه. م. (52 عاماً)، المقيم بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالقوة مستغلاً الأمانة المهنية، وذلك بالمادة ٢٦٨/١ من قانون العقوبات، بعد أن أقرّ بالتهمة كاملةً أمام النيابة العامة

وأدلت المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة، بأنها فوجئت بالمتهم يُقدم على التحرش بها أثناء الكشف الطبي، وهو ما أكّدته شاهدة ثانية كانت حاضرة وأيّدت ملابسات الواقعة بذات مضمونها. وأكدت تحريات صحة ما أدلت به المجني عليها، مشيراً إلى أن المتهم عرض على المجني عليها هتك عرضها بالقوة.

وكشف فحص الهاتف المحمول الخاص بالتهم من قبل الإدارة العامة للمساعدات الفنية، المعني بالفحص الجنائي الرقمي للهاتف المحمول الخاص بالمتهم - عن محادثات نصية مع نساء أخريات من مريضاته، تضمنت مراسلات ذات طابع جنسي صريح، فضلاً عن محاولات استدراج واستغلال بعضهن، مما يُرجّح أن الواقعة الموثقة ليست الأولى من نوعها، وأن المتهم اعتاد توظيف مهنته لأغراض منافية للأخلاق والقانون.

وقد نوّهت النيابة العامة في ملاحظاتها إلى أن هذه المحادثات تكشف عن مخالفة صريحة لأمانة المهنة الطبية وتقاليدها السامية، وطالبت بإحالة صورة من الأوراق إلى نقابة الأطباء لاتخاذ ما يلزم تجاه المتهم مهنياً.

وقرر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهم على ذمتها تكليف محامٍ للدفاع عنه إخطار نقابة الأطباء بالواقعة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

أخبار

المزيد

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟