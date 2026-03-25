أحال المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، طبيب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لنظر أولى جلسات محاكمته السبت الموافق 28 مارس 2026،لاتهامه بهتك عرض مريضة بالقوة أثناء الكشف الطبي، في قضية تتسع دائرتها بعد أن كشف فحص هاتفه المحمول عن محادثات مع نساء أخريات تؤكد امتداد سلوكه الإجرامي خارج عيادته.

كان نيابة جنوب المنصورة الكلية قد احالت المتهم ه. م. (52 عاماً)، المقيم بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالقوة مستغلاً الأمانة المهنية، وذلك بالمادة ٢٦٨/١ من قانون العقوبات، بعد أن أقرّ بالتهمة كاملةً أمام النيابة العامة

وأدلت المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة، بأنها فوجئت بالمتهم يُقدم على التحرش بها أثناء الكشف الطبي، وهو ما أكّدته شاهدة ثانية كانت حاضرة وأيّدت ملابسات الواقعة بذات مضمونها. وأكدت تحريات صحة ما أدلت به المجني عليها، مشيراً إلى أن المتهم عرض على المجني عليها هتك عرضها بالقوة.

وكشف فحص الهاتف المحمول الخاص بالتهم من قبل الإدارة العامة للمساعدات الفنية، المعني بالفحص الجنائي الرقمي للهاتف المحمول الخاص بالمتهم - عن محادثات نصية مع نساء أخريات من مريضاته، تضمنت مراسلات ذات طابع جنسي صريح، فضلاً عن محاولات استدراج واستغلال بعضهن، مما يُرجّح أن الواقعة الموثقة ليست الأولى من نوعها، وأن المتهم اعتاد توظيف مهنته لأغراض منافية للأخلاق والقانون.

وقد نوّهت النيابة العامة في ملاحظاتها إلى أن هذه المحادثات تكشف عن مخالفة صريحة لأمانة المهنة الطبية وتقاليدها السامية، وطالبت بإحالة صورة من الأوراق إلى نقابة الأطباء لاتخاذ ما يلزم تجاه المتهم مهنياً.

وقرر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهم على ذمتها تكليف محامٍ للدفاع عنه إخطار نقابة الأطباء بالواقعة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.