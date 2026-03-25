إجازة العيد انتهت بجنازات.. الموت يخطف ثلاثة أطفال في حادث مروع بالمنيا

كتب : جمال محمد

08:56 م 25/03/2026

إسعاف أرشيفية

تحولت إجازة العيد لثلاثة من الأطفال، إلى جنازات لهم، لتواري أجسادهم الصغيرة التراب، في رحلة عيد لم تكتمل، وانتهت بموتهم في مياه إحدى الترع بمركز سمالوط شمال المنيا .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث سقوط تروسيكل في ترعة الخازندار على أحد الطرق الفرعية بقرية الغرباوي، مما أسفر عن وقوع ثلاثة وفيات .

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع ثلاثة أطفال غرقاً في ترعة الخازندار وهم : أحمد حمادة سمير، 13 عامًا، وشقيقته سلمى، 5 سنوات، وفاطمة إبراهيم، 9 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل سائق التروسيكل، غير أن الأطفال جاءوا برفقة أسرتهم من القاهرة لقضاء العيد من الجد والجدة في قريتهم، إلا أن الموت خطفهم وتحولت إجازة العيد إلى مأساة لجميع أهالي القرية.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرخت بدفن الجثث.

