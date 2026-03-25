تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من توجيه ضربة أمنية قوية لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة، بعدما داهمت وكرًا لعناصر خارجة عن القانون بنطاق مركز شرطة بنها، في عملية دقيقة وسريعة، أسفرت عن مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أحدهم، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت معلومات قد وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث المديرية، من رئيس فرع البحث الجنائي ببنها ورئيس مباحث مركز شرطة بنها، تفيد باختباء 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الحوفيين، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا متعددة، أبرزها الاتجار في المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية، والخطف، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، كما أن 3 منهم محكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل عمد وشروع في قتل وخطف أنثى.

المداهمة وتبادل إطلاق النيران

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكبرة بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، لاستهداف المتهمين في أماكن اختبائهم بنطاق مركزي شرطة بنها بالقليوبية وزفتى بالغربية، إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر وضبط أحدهم، بينما تمكن متهم آخر من الهروب.

المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة المتهمين، تضمنت 3 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقد أشاد أهالي مركز بنها بجهود الأجهزة الأمنية في التصدي للعناصر الإجرامية، مؤكدين أن هذه الضربة أنهت مصدرًا خطيرًا لترويع المواطنين.

خلفية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية يوم 19 من الشهر الجاري، بوصول جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، حيث أفاد والده بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومالك محل ملابس، بسبب خلافات بينهم، أطلقوا خلالها الأعيرة النارية، ما أدى إلى وفاة نجله الذي تصادف مروره بمكان الواقعة، وقد تم توثيق الحادث بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.