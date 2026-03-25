العثور على رضيع داخل بطانية بموقف أبشواي بالفيوم والنيابة تحقق

كتب : حسين فتحي

06:02 م 25/03/2026

العثور على طفل لقيط بموقف ابشواى بالصوفى

عثر ركاب موقف قرى مركز أبشواى بمدينة الفيوم على طفل رضيع مجهول الهوية، ملقى داخل بطانية في منطقة الصوفي بمحيط موقف أبشواي، وسط ظروف غامضة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة قسم الفيوم" ثان " بعثور بعض المواطنين على طفل رضيع مجهول الهوية ملفوف ببطانية وملقى بالقرب من سور موقف أبشواي. وبفحصها تبين وجود طفل حديث الولادة بداخلها، بدون ملابس ويبدو عليه مظاهر الإعياء.

وانتقل لموقع وجود الطفل الرائد شريف فارس رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب محمود غيث رحيل معاون المباحث، حيث جرى نقل الرضيع إلى إحدى دور الرعاية، بعد إجراء الكشف الطبى عليه واتخاذ الإجراءات القانونية، كما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقف، لتحديد هوية الشخص الذي ترك الطفل في هذا المكان والوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

طفل لقيط منطقة الصوفي موقف أبشواي حوادث الفيوم العثور على رضيع أمن الفيوم

