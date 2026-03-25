أصدرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف توجيهات عاجلة إلى مديري الإدارات الفرعية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

تضمنت التوجيهات غلق جميع الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، اعتبارًا من السبت القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، ويشمل ذلك الصالات المغطاة، و الملاعب، والمكاتب الإدارية، والمرافق التابعة، و الأماكن الإجتماعية، على أن يُستثنى يومي الخميس والجمعة، حيث يسمح بممارسة الأنشطة حتى الساعة العاشرة مساءً.

إجراءات صارمة لترشيد الإضاءة

وشددت مديرية الشباب والرياضة على إطفاء جميع الإعلانات المضيئة والإضاءة الخارجية غير الضرورية، و تقليل إضاءة الطرق الداخلية والممرات داخل المنشآت، مع الإلتزام بإجراءات السلامة وعدم الإخلال باشتراطات الأمن.

متابعة دورية وتشكيل لجان رقابية

كما وجهت المديرية بتشكيل لجان للمرور على المنشآت الشبابية والرياضية، لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ القرار، مع رفع تقارير دورية بالإجراءات المتخذة، وأكدت أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذها.