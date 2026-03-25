إعلان

غلق المنشآت الرياضية ببني سويف في التاسعة مساءً لترشيد الكهرباء

كتب : حمدي سليمان

08:22 م 25/03/2026

مديرية الشباب والرياضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف توجيهات عاجلة إلى مديري الإدارات الفرعية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

تضمنت التوجيهات غلق جميع الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، اعتبارًا من السبت القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، ويشمل ذلك الصالات المغطاة، و الملاعب، والمكاتب الإدارية، والمرافق التابعة، و الأماكن الإجتماعية، على أن يُستثنى يومي الخميس والجمعة، حيث يسمح بممارسة الأنشطة حتى الساعة العاشرة مساءً.

إجراءات صارمة لترشيد الإضاءة

وشددت مديرية الشباب والرياضة على إطفاء جميع الإعلانات المضيئة والإضاءة الخارجية غير الضرورية، و تقليل إضاءة الطرق الداخلية والممرات داخل المنشآت، مع الإلتزام بإجراءات السلامة وعدم الإخلال باشتراطات الأمن.

متابعة دورية وتشكيل لجان رقابية

كما وجهت المديرية بتشكيل لجان للمرور على المنشآت الشبابية والرياضية، لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ القرار، مع رفع تقارير دورية بالإجراءات المتخذة، وأكدت أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذها.

مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترشيد الكهرباء في مصر غلق مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة قرارات مجلس الوزراء بني سويف تخفيف الأحمال ترشيد الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
وزير السياحة: إجراءات ترشيد الطاقة لن تؤثر على إجراءات استقبال السائحين
أخبار مصر

وزير السياحة: إجراءات ترشيد الطاقة لن تؤثر على إجراءات استقبال السائحين
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟