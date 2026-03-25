أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، مواعيد غلق مراكز الشباب، وذلك في ضوء التعميم الوارد من وزارة الشباب والرياضة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه سيجري تطبيق تعليمات غلق مراكز الشباب على مستوى المحافظة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سيجري غلق جميع مراكز الشباب يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، موضحا أن تعديل مواعيد الغلق ستكون يومي الخميس والجمعة سبكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفقًا لما ورد بالتعميم الصادر من وزارة الشباب والرياضة.

وأكد أنه سيجري استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب من قرار الغلق، كونهم من المدن السياحية الحيوية.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت، وإطفاء الإضاءات غير الضرورية، بما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط داخل الهيئات الشبابية.