الحرارة 31.. المصايف لمحبي شواطئ الإسكندرية: "البحر هادي وفاضي"- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، صباح اليوم الأحد، نسب إشغال منخفضة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 31 درجة مئوية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للسباحة على شواطئ سيدي بشر والقطاع الشرقي في الإسكندرية.

أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي والبيطاش ذات المساحات الواسعة والمفتوحة، رفعت أبراج المراقبة الرايات الصفراء والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع الحيطة والحذر.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف إلى انخفاض نسب الإشغال حتى الآن لتتراوح بشواطئ شرق المحافظة بين 30 إلى 40%، وغرب بين 5 إلى 10%، وسط توقعات بارتفاعها عقب انكسار أشعة الشمس.

ودعت المصايف المواطنين عبر صفحتها بـ"فيسبوك" إلى استغلال نسب الإشغال المنخفضة للاستمتاع بالبحر، قائلة: "موجة الحر الشديدة لسه مكملة معانا.. وطبعًا مفيش مهرب من الجو ده غير للبحر.. والشط هادي وفاضي".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بالمتابعة المستمرة وتكثيف التواجد الميداني على الشواطئ لتحقيق الانضباط الكامل، والتأكد من وجود أعداد كافية من المنقذين.