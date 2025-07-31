أسواق دمنهور تحت الرقابة.. ضبط لحوم فاسدة وتحرير 37 محضرًا (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق التجارية بمدينة دمنهور، بهدف مراقبة جودة السلع والتأكد من انضباط الأسعار.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها ممثلون عن مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة، عن تحرير 37 محضرًا تموينيًا متنوعًا. وشملت المخالفات عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والعمل بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى غياب الشهادات الصحية.

تم خلال الجولة تشميع أحد المحال التجارية بعد ضبط كمية من اللحوم المجمدة الفاسدة بداخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأكدت المحافظ على استمرارية الحملات الرقابية المفاجئة في جميع مدن ومراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو استغلالهم، وذلك لضمان توفير سلع آمنة بأسعار عادلة.