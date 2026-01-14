صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟

وكيل بنتايج يخرج عن صمته ويكشف وجهة اللاعب المقبلة وموقفه من الزمالك

ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة الإفريقية عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحمل أبعادًا تنافسية خاصة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وعلى هامش هذه المواجهة المرتقبة، يبرز صراع فردي بين النجمين محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني قائد منتخب السنغال، في ظل ما قدماه خلال مشاركاتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة.

محمد صلاح يتفوق على المستوى التهديفي مع منتخب مصر، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف في بطولات كأس الأمم الإفريقية خلال آخر 10 سنوات، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفراعنة تاريخيًا في البطولة، متساويًا مع حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، وبفارق هدف وحيد عن حسن الشاذلي المتصدر برصيد 12 هدفًا.

في المقابل، سجل ساديو ماني حضورًا مؤثرًا مع منتخب السنغال من حيث إجمالي المساهمات التهديفية، بعدما وصل إلى 19 مساهمة، بواقع 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة، ليؤكد دوره المؤثر في مشوار أسود التيرانجا القاري.