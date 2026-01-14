وكيل بنتايج يخرج عن صمته ويكشف وجهة اللاعب المقبلة وموقفه من الزمالك

وصل ساليو ندياي، المشجع السنغالي الأشهر والمعروف إعلاميًا بلقب "مشجع الليزر"، إلى المملكة المغربية، في إطار استعداده لدعم منتخب بلاده قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة القمة المرتقبة بين "أسود التيرانجا" و"الفراعنة"، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما القاري الحافل.

ويُعد ساليو ندياي واحدًا من أبرز المشجعين في القارة الأفريقية، بعدما ارتبط اسمه بحضور لافت في مدرجات المنتخب السنغالي خلال البطولات الكبرى، واشتهر بأساليبه المثيرة للجدل في التشجيع، والتي جعلته محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام على حد سواء.

وكشفت شركة الخطوط الجوية السنغالية، التي تولت مسؤولية البحث عن المشجع ونقله إلى المغرب، عن منحه لقب «الأسد الثالث عشر»، في دلالة رمزية على أهميته المعنوية، باعتباره عنصرًا مؤثرًا خارج المستطيل الأخضر، إلى جانب اللاعبين الـ11 والجهاز الفني بقيادة المدرب بابي ثياو.