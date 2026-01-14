مباريات الأمس
موعد مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الافريقية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:03 ص 14/01/2026
يلاقي المنتخب المصري نظيره السنغالي اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب بن بطوطة.

وصعد منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم بعد فوزه على منتخب مالي في ربع النهائي بهدف دون رد، بينما صعد منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد فوزه على كوت ديفوار في ربع النهائي بثلاثية مقابل هدفين.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

من المقرر أن تنقل مباراة مصر والسنغال عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كما حصلت قناة "الجزائرية الأولى" أيضا على حقوق بث المباراة لمشاهدتها مجانا.

قنوات ناقلة لمباراة مصر والسنغال مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال اليوم مصر والسنغال 2026 كأس الأمم الأفريقية

