انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

كتب : مصراوي

10:53 م 13/01/2026

انقلاب ميكروباص

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

تلقى إسعاف بورسعيد إخطارًا بوجود إصابات نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، فتحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ويجري حاليًا نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بالمنطقة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم السير وتأمين الطريق، لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل، ولا تزال الإجراءات جارية بموقع الحادث، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق المختصة التعامل مع تداعيات الواقعة لحين استقرار الأوضاع.

انقلاب ميكروباص محور 30 يونيو بورسعيد

