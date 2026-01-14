هل تذيع القناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا؟

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة"، مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخب مصر ونظيره السنغال، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى منذ عدة أيام، إذاعة مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال بالمجان.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المقابل تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب مالي في ربع النهائي، بهدف دون مقابل.

