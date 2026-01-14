مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

هل تذيع القناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا؟

كتب : مصراوي

04:00 ص 14/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (19)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (13)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (20)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (18)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (17)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة"، مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخب مصر ونظيره السنغال، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى منذ عدة أيام، إذاعة مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال بالمجان.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المقابل تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب مالي في ربع النهائي، بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال بطولة أمم أفريقيا القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن
نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
زووم

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تحذير من استخدام تطبيقات علاج الاكتئاب.. لا تلتزم بالدلائل العلمية
نصائح طبية

تحذير من استخدام تطبيقات علاج الاكتئاب.. لا تلتزم بالدلائل العلمية
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان