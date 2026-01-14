مساعد كيروش السابق: "منتخب مصر تطور ولكنني أراهن على السنغال"

تحدث روجر دي سا، المساعد السابق لكارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة والسنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال روجر دي سا لصحيفة "ريكورد" السنغالية: "كنا نعلم أن السنغال تمتلك فريقًا من النجوم. كان علينا إعادة توظيف الشاب إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن، وهو مركز لم يكن يجيده، مع مهمة دقيقة تتمثل في احتواء ساديو ماني. ورغم الضغط، نجح في ذلك بفضل تماسك الدفاع الجماعي".

وأضاف: "لقد تطور منتخب مصر وتحول إلى قوة أفريقية عظمى، فالشراكة بين محمد صلاح وعمر مرموش، المتألقين في أنديتهما الأوروبية، تمنح مصر الآن أسلوبًا هجوميًا أكثر مباشرة وخطورة. أما لاعبون مثل إمام عاشور، الذين كانوا في بداية مسيرتهم على هذا المستوى، فقد أصبحوا ركائز أساسية".

واختتم مساعد كيروش السابق: ""على المستوى الفردي، ربما يكون منتخب السنغال أفضل فريق في أفريقيا. لديهم ميزة نفسية مرتبطة بتاريخهم. لو كان عليّ المراهنة، لراهنت على السنغال. إنهم فريق لا يملك نقاط ضعف تُذكر، باستثناء بعض الثغرات الدفاعية التي سيحاول المنتخب المصري استغلالها".

