من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهى الموت بشكل مأساوي حلم الصعود لدوري القسم الثالث قبل تحقيقه بأيام قليلة، حيث لقي إسلام محمد حمزة، 30 عامًا، لاعب الفريق الأول بمركز شباب إبشان "أحمد رفعت"، مصرعه اليوم الثلاثاء، بينما يصارع زميله الموت داخل العناية المركزة، إثر تعرضهما لحادث سير مروع بمدخل مدينة بيلا عقب انتهائهما من خوض مباراة ودية استعدادًا لموقعة الحسم.

وكان اللاعب الراحل قد أنهى لتوه المشاركة مع فريقه في مباراة ودية أمام نادي الحامول على ملعب إبشان، ضمن الاستعدادات المكثفة لخوض مباراة "الترقي" الفاصلة والمؤهلة للصعود أمام نادي قلين، والمقرر إقامتها على ملعب "سيتي كلوب" يوم الجمعة 23 يناير 2026، إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق الحلم الذي تصدر فريقه المجموعة الأولى بدوري القسم الرابع من أجله.

تفاصيل المأساة

بدأت فصول المأساة عقب انتهاء المباراة الودية، حيث حمل "إسلام" أمتعته واستقل دراجة نارية رفقة زميله بالفريق محمد عبدالحميد سرور الشهير بـ "سمارة"، 25 عامًا، للعودة إلى مسقط رأسهما بمدينة بيلا، وأثناء مرورهما بالطريق الواصل بين قرية إبشان ومنطقة المؤسسة بمدخل المدينة، اصطدمت دراجتهما بباب حافلة، مما حول رحلة العودة للمنزل إلى رحلة للمستشفى.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية وصول "إسلام" جثة هامدة إلى مستشفى بيلا المركزي متأثرًا بإصابته، بينما استقبل قسم الطوارئ زميله "سمارة" في حالة حرجة مصابًا بنزيف حاد في المخ، حيث تجري الطواقم الطبية حاليًا إجراءات تحويله عاجلًا إلى مستشفى طوارئ المنصورة لخطورة حالته، وسط حالة من الحزن العميق سيطرت على الوسط الرياضي بالمحافظة.

اقرأ أيضًا

"مأساة بعد التدريب".. مصرع لاعب كرة وإصابة زميله في حادث بكفر الشيخ