ضربة لمحتكري الدعم.. ضبط 8 أطنان دقيق قبل تهريبها بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:59 م 13/01/2026
    ضبط 8 أطنان دقيق قبل تهريبها بالقليوبية
    ضبط 8 أطنان دقيق قبل تهريبها بالقليوبية
    ضبط 8 أطنان دقيق قبل تهريبها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحبطت حملة مكبرة بمديرية تموين القليوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية ضخمة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمركز القناطر الخيرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق ومحافظ الإقليم المهندس أيمن عطية بتشديد الرقابة على الأسواق.

ونجحت إدارة التجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد الشربيني، في ضبط سيارة نقل بنطاق قرية البرادعة محملة بـ 162 "شيكارة" دقيق بلدي استخراج 87.5%، بإجمالي وزن بلغ 8 أطنان و100 كيلوجرام، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بتجميع هذه الكميات بغرض التربح غير المشروع بالمخالفة للقانون.

وتحفظت الحملة فورًا على السيارة والمضبوطات مع تسليم الحرز إلى المطحن المختص، وتم تسليم المتهمين إلى مركز شرطة القناطر الخيرية لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما شدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية بجميع المراكز دون تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين ومقدرات الدولة.

