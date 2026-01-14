مباريات الأمس
إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة

كتب : محمد عبد الهادي

04:16 ص 14/01/2026
    حسن شحاتة
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (3)_5
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (5)_7
    دعواتكم بالشفاء العاجل لأبويا و حبيبي الكابتن حسن شحاته
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (6)
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (2)_4
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (1)_2
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (4)_6
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (4)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (3)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (5)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (2)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (3) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (2) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (4) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (1) (1)
    عودة حسن شحاتة
    حسن شحاتة
    وليد صلاح الدين وعماد النحاس في زيارة حسن شحاتة

ترددت في الساعات الماضية أنباء قوية عن وفاة الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك على خلفية إجراء عملية جراحية دقيقة منذ أيام.

وكان حسن شحاتة قد أجري عملية جراحية دقيقة استغرقت 14 ساعة كما صرح نجله كريم، ولكنها مرت بسلام وخرج بحالة جيدة.

ما حقيقة وفاة الكابتن حسن شحاتة؟

نفي الإعلامي إسلام صادق كل ما تردد في الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للكابت حسن شحاتة ووفاته.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" حسن شحاته بحالة صحية جيدة ويتواجد في منزل نجله "كريم"ولا صحة للشائعات التي تداولت في الساعات الأخيرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حقيقة وفاة حسن شحاتة حسن شحاتة أين حسن شحاتة الآن كابتن حسن شحاتة منتخب مصر كريم حسن شحاتة

