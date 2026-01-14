إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة

"صاحب إنجاز تاريخي".. من هو أليو زوبيرو المدير الفني للمصرية للاتصالات؟

ترددت في الساعات الماضية أنباء قوية عن وفاة الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك على خلفية إجراء عملية جراحية دقيقة منذ أيام.

وكان حسن شحاتة قد أجري عملية جراحية دقيقة استغرقت 14 ساعة كما صرح نجله كريم، ولكنها مرت بسلام وخرج بحالة جيدة.

ما حقيقة وفاة الكابتن حسن شحاتة؟

نفي الإعلامي إسلام صادق كل ما تردد في الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للكابت حسن شحاتة ووفاته.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" حسن شحاته بحالة صحية جيدة ويتواجد في منزل نجله "كريم"ولا صحة للشائعات التي تداولت في الساعات الأخيرة".