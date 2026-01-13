ضربة للغش.. ضبط 14 طن لحوم ودواجن فاسدة في طوخ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحفظت مديرية الطب البيطري بالقليوبية على 14 طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية موسعة شنتها بدائرة مركز طوخ، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم المهندس أيمن عطية بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من التلاعب.

ونفذت المديرية الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث استهدفت عمليات المرور والتفتيش أماكن بيع وتداول وحفظ الأغذية للتأكد من سلامتها.

إجراءات فورية

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات متنوعة شملت لحومًا وكبدة مجهولة المصدر، ودواجن ورومي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى رصد لحوم مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، حيث تم التحفظ الفوري على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع عرض القضايا على النيابة العامة.

وشدد المحافظ المهندس أيمن عطية، تعقيبًا على الواقعة، على استمرار الحملات الرقابية بجميع المراكز والمدن دون تهاون، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تمس سلامة الغذاء لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.