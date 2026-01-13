إعلان

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

10:30 م 13/01/2026
كتب - معتز عباس:

وصل منذ قليل الفنان هشام ماجد وزوجته والفنان مصطفى غريب، العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده !"، بإحدى دور العرض السينمائي الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر.

حضر هشام ماجد عرض فيلم "ده صوت ايه ده"، والتقط صورًا تذكارية مع زوجته على الريد كاربت.

كما حرص مصطفى غريب على التقاط الصور مع المعجبين والجمهور عقب وصوله العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده !".

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده !" بالعرض الخاص للفيلم، بحضور الفنان أشرف عبدالباقي وابنته المخرجة زينه، والمخرج محمد ربيع، والفنان محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

يذكر أن، مصطفى غريب شارك مؤخرًا في فيلم "فيها ايه يعني؟"، بطولة كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، تأليف وليد المغازي ودينا ماهر، إخراج عمر رشدي حامد.

ويواصل هشام ماجد تصوير مسلسل "اللعبة 5"، بمشاركة عدد من الأبطال، الفنان هشام شيكو، الفنانة مي كساب، الفنانة عارفة عبدالرسول، وغيرهم.

حقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

