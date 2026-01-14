الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 يناير 2026 وحتى الاثنين 19 يناير 2026، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت "الهيئة"، في بيانها، من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الخميس 15 يناير وحتى الاثنين 19 يناير على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الاثنين

وكشفت "الهيئة" عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة، وجاءت على النحو الآتي:

الخميس 15 يناير 2026:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 20 درجة.

- شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: الصغرى 8 درجات، العظمى 21 درجة.

الجمعة 16 يناير 2026:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

- شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات، العظمى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 24 درجة.

السبت 17 يناير 2026:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

- شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات، العظمى 21 درجة.

- جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 24 درجة.

الأحد 18 يناير 2026:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

- شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات، العظمى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 24 درجة.

الاثنين 19 يناير 2026:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة.

- شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 23 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.