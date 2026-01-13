إعلان

"دماء جديدة".. حركة تغييرات موسعة في محليات أسوان خلال أيام

كتب : مصراوي

10:13 م 13/01/2026

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن قرب إجراء حركة تغييرات موسعة تشمل القيادات المحلية من نواب وسكرتيري المراكز والمدن ورؤساء الأحياء خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذي.

وكشف المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، أن الحركة المرتقبة تستهدف بشكل أساسي ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي لتحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن الاختيارات تمت بناءً على نتائج المسابقة التي أجرتها المحافظة مؤخرًا وفق معايير الكفاءة والقدرة على العمل الميداني.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرحلة المقبلة لن تسمح بالتهاون، حيث ستخضع القيادات الجديدة لمتابعة دقيقة لأدائها، مع ربط استمرارهم في مواقعهم بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأسواني في مختلف أنحاء المحافظة.

محافظ أسوان إسماعيل كمال القيادات المحلية

