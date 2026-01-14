انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 33 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4070 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5232 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6105 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6977 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216984 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 4628 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.