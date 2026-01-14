شهدت كرة القدم العديد من الأشقاء، سواء الذين تزاملوا في الملعب أو لعبوا ضد بعضهم البعض، ولا يختلف الأمر كثيرًا في كرة القدم النسائية، ومن بينهن نور وفاطيما، ابنتا عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

اتخذت فاطيما اتجاهًا مختلفًا عن شقيقتها، إذ إنها تسير على خطى والدها، وتحرس مرمى فريق زد، فيما تلعب نور في خط الدفاع.

وبدأت نور عبد الواحد السيد مسيرتها مع نادي المعادي واليخت وهي في عمر الـ 12 عامًا، وانضمت إلى منتخب مصر بمراحله العمرية، قبل أن تنتقل إلى فريق توت عنخ آمون (مسار حاليًا).

وحاليًا تقضي نور عبد الواحد السيد فترة معايشة في نادي فاماليكاو البرتغالي، تمهيدًا للتعاقد معها، وفي تلك الحالة لن تواجه شقيقتها حارسة مرمى زد.

وقبل رحيلها، توجت نور بلقب الدوري المصري للسيدات مع مسار، وشاركت في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات