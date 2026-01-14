الذهب يقترب من قمته التاريخية والفضة تحطم حاجز الـ90 دولارا



وكالات

سلجت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة، مقتربا من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأونصة.

وعززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6% ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 0211 بتوقيت جرينتش، إذ كان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 4624 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء.

جاء الارتفاع في ظل تراجع أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي التي كانت قد خفضت التضخم في نوفمبر، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 0.3% و2.7% على الترتيب.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بأرقام التضخم، مكررا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأونصة للمرة الأولى.

وصعد البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

وزاد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1873 دولارا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.