"طبيبة الجلدية المزيفة".. طالبة تدير مركز تجميل بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت فرق التفتيش بمديرية الصحة بسوهاج طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، انتحلت صفة طبيبة جلدية وأدارت مركز تجميل غير مرخص بمركز ساقلتة شرقي المحافظة، مستخدمة اسمًا وهميًا على اللافتات لتضليل المواطنين والجهات الرقابية.

وأعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، نجاح الحملة التي قادها الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الجهات المعنية، في كشف حيلة المتهمة "أ. م. س"، المقيمة بإحدى قرى مركز سوهاج، والتي مارست مهنة الطب دون الحصول على أي مؤهل معتمد، معتمدة على خداع المرضى بلافتات تحمل اسمًا مزيفًا.

إغلاق وتشميع

أسفرت الحملة عن ضبط المتهمة وإغلاق وتشميع المركز الوهمي فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1945 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة، إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية المشددة على كافة المنشآت الصحية الخاصة دون تهاون، مؤكدًا أن صحة المواطن السوهاجي "خط أحمر" لن يُسمح بتجاوزه، لما تمثله هذه الممارسات من خطر جسيم على سلامة المجتمع.