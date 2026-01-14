إعلان

"طبيبة الجلدية المزيفة".. طالبة تدير مركز تجميل بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

12:27 ص 14/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المسئولين بعد التشميع
  • عرض 7 صورة
    المضبوطات
  • عرض 7 صورة
    الأدوات
  • عرض 7 صورة
    المكان بعد التشميع
  • عرض 7 صورة
    تشميع المكان
  • عرض 7 صورة
    المكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت فرق التفتيش بمديرية الصحة بسوهاج طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، انتحلت صفة طبيبة جلدية وأدارت مركز تجميل غير مرخص بمركز ساقلتة شرقي المحافظة، مستخدمة اسمًا وهميًا على اللافتات لتضليل المواطنين والجهات الرقابية.

وأعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، نجاح الحملة التي قادها الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الجهات المعنية، في كشف حيلة المتهمة "أ. م. س"، المقيمة بإحدى قرى مركز سوهاج، والتي مارست مهنة الطب دون الحصول على أي مؤهل معتمد، معتمدة على خداع المرضى بلافتات تحمل اسمًا مزيفًا.

إغلاق وتشميع

أسفرت الحملة عن ضبط المتهمة وإغلاق وتشميع المركز الوهمي فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1945 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة، إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية المشددة على كافة المنشآت الصحية الخاصة دون تهاون، مؤكدًا أن صحة المواطن السوهاجي "خط أحمر" لن يُسمح بتجاوزه، لما تمثله هذه الممارسات من خطر جسيم على سلامة المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة عمرو دويدار محافظة سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
زووم

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
رسائل تحذير جديدة للإسرائيليين: أضواء سماء منتصف الليل ليست نجوما
شئون عربية و دولية

رسائل تحذير جديدة للإسرائيليين: أضواء سماء منتصف الليل ليست نجوما
من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
مصراوي ستوري

من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان