أهالي مدينة بيلا يشيعون جثمان لاعب كرة توفى في حادث بكفر الشيخ- صور

كتب : مصراوي

01:26 ص 14/01/2026 تعديل في 02:06 ص
    خلال تواجد الأهالي خارج المسجد
    جانب من الجنازة
    مشهد من الجنازة
    جانب من تواجد الأهالي خارج المسجد

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة بيلا في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جثمان لاعب الفريق الأول للكرة بمركز شباب إبشان "أحمد رفعت" إسلام حمزة، الذي توفي في حادث سير بمدخل مدينة بيلا عقب مشاركته في مباراة ودية.

وصل جثمان اللاعب الراحل إسلام محمد حمزة، 30 عامًا، إلى مسجد الجبانة بمدينة بيلا، قادمًا من مشرحة مستشفى بيلا ليؤدى الأهالي صلاة الجنازة عليه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط جنازة مهيبة تقدمها أسرة وأصدقاء اللاعب المتوفي ومسئول مجلس إدارة مركز شباب إبشان ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بمدينة بيلا.

كانت مدينة بيلا شهدت مأساة رياضية، أمس الثلاثاء، إذ لقي إسلام محمد حمزة، 30 عامًا، لاعب الفريق الأول بمركز شباب إبشان، مصرعه، وأصيب زميله محمد عبدالحميد سرور الشهير بـ "سمارة"، 25 عامًا، بنزيف حاد في المخ، إثر تعرضهما لحادث سير مروع أثناء استقلالهما دراجة نارية بمدخل المدينة.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وصول اللاعب الأول جثة هامدة إلى مستشفى بيلا المركزي، بينما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ زميله في حالة خطرة.

كشفت التحريات الأولية وشهادات شهود العيان، أن اللاعبين كانا في طريق عودتهما إلى مسقط رأسهما بمدينة بيلا عقب انتهاء حصة تدريبية بملعب إبشان.

تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها اللاعب المتوفى بباب حافلة، أثناء مرورهما بالطريق الواصل بين قرية إبشان ومنطقة المؤسسة، مما أدى لإصابتهما باشتباه نزيف بالمخ.

ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرًا بإصابته، في حين تجري حاليًا إجراءات تحويل اللاعب الثاني إلى مستشفى طوارئ المنصورة لخطورة حالته وتلقي العلاج اللازم.

