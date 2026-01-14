ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.