إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:51 ص 14/01/2026

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار لدولار مقابل الجنيه عر الدولار اليوم عر الدولار في مصر عر صرف الدولار في مصر لدولار الآن لدولار في 10 بنوك عر الدولار في البنك الأهلي عر الدولار في بنك مصر سعار صرف الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
مصراوي ستوري

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
ليست صحية دائما.. أطعمة مفيدة لكن الإفراط فيها قد يضر
نصائح طبية

ليست صحية دائما.. أطعمة مفيدة لكن الإفراط فيها قد يضر
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور