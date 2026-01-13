إعلان

إخماد حريق كافيه كورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: بسبب تسرب غاز (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

09:32 م 13/01/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (4)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (5)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (6)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (7)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (2)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (3)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (9)
  • عرض 9 صورة
    حريق في كافيه شهير بسيدي جابر (8)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، داخل كافيه شهير في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون وقوع ضحايا أو إصابات.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بكافيه في منطقة مطاعم وكافيهات بطريق الكورنيش في منطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقيادات مديرية أمن الإسكندرية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بسبب تسرب الغاز من مطبخ أحد الكافيهات الشهيرة بمساحة 10x 15 متر.

وفرضت قوات الشرطة كردون أمني حول موقع الحريق، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة بواسطة 9 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الاسكندرية سيدي جابر حريق كافيه

