صاحب الـ 60 كتابًا.. "أبو الديار" عميدًا لآداب السويس بقرار جمهوري

كتب : مصراوي

12:15 ص 14/01/2026

الدكتور مسعد نجاح أبو الديار عميدًا لكلية الآداب ب

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور مسعد نجاح أبو الديار عميدًا لكلية الآداب بجامعة السويس، حيث قدم الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، التهنئة للعميد الجديد، متمنياً له السداد في مواصلة مسيرة العطاء والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للكلية.

يمتلك العميد الجديد سجلًا أكاديميًا استثنائيًا، حيث ألف أكثر من 60 كتابًا علميًا في فروع علم النفس وتعديل السلوك والفئات الخاصة، وصمم 60 اختبارًا تربويًا ونفسيًا تم نشرها في عدة دول عربية منها الكويت والسعودية والجزائر ومصر، إضافة إلى نشره 45 بحثًا علميًا دوليًا وإقليميًا في مجلات عالمية محكمة.

مسار أكاديمي

حصل "أبو الديار" على درجة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي مرتين، الأولى من جامعة طنطا عام 2006، والثانية في نفس التخصص والفئات الخاصة من جامعة عين شمس عام 2011، كما حصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة السويس، ويحمل رخصة مزاولة مهنة العلاج النفسي وعلاج الإدمان من وزارة الصحة المصرية منذ ديسمبر 2012.

خبرات دولية

وتمتد خبرة العميد لأكثر من 20 عامًا في التدريس والإدارة، حيث عمل مستشارًا لجهات دولية منها المكتب الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP"، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومنظمة اليونسكو بالإمارات، كما عمل بالتدريس في جامعات الكويت والقاهرة وبورسعيد ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وتعاون مع الكلية الأسترالية بالكويت.

وشغل "أبو الديار" قبل تعيينه عدة مناصب قيادية بجامعة السويس، منها وكيل كلية الإعلام، ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب لمدة عامين، ومثلها بكلية الحاسبات والمعلومات، بجانب رئاسته لقسم علم النفس وتحرير المجلة العلمية، وإدارة مركز تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

