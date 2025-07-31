ننشر تفاصيل حركة تنقلات ضباط المباحث في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:



أصدر اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات موسعة لعدد من ضباط مباحث المديرية، والتي أشرف عليها اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية.



وشملت الحركة، تعيين المقدم أحمد طرفاية رئيسا لمباحث مركز ببا، خلفا للمقدم أحمد بهجت الذي جرى نقله إلى الأمن العام، والمقدم أحمد هديب رئيسا لمباحث إهناسيا خلفا للمقدم حسام الريدي الذي جرى نقله إلى شرطة النقل والمواصلات، والرائد الحسن إبراهيم رئيسا لمباحث ناصر، والمقدم محمد حسن رئيسا لمباحث مركز سمسطا.



كما تضمنت الحركة الإبقاء على المقدم محمود فؤاد رئيسا لمباحث قسم بني سويف، والمقدم محمد محروس رئيسا لمباحث الفشن، والمقدم عماد عثمان رئيسا لمباحث الواسطى، والمقدم محمد قاسم رئيسا لمباحث مركز بني سويف، والمقدم أحمد جمال رئيسا لمباحث قسم شرق النيل.