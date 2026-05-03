قصة "كيس الفول".. أول تعليق من وكيل تعليم بني سويف بشأن التنمر على طالبة

كتب : حمدي سليمان

10:43 ص 03/05/2026 تعديل في 11:03 ص

نفى محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ما تم تداوله بشأن تنمره على طالبة بالصف الأول الثانوي بإدارة إهناسيا التعليمية، بسبب ماتردد عن عثوره على "كيس فول معها" بالمدرسة أثناء مروره و"تحريز الكيس".

تفاصيل الواقعة داخل الفصل

أوضح وكيل الوزارة أن الواقعة حدثت أثناء تفقده أحد فصول الصف الأول الثانوي بمدرسة بمركز اهناسيا، حيث كان الحديث يدور حول حملة توعوية تستهدف توجيه الطلاب نحو اتباع عادات غذائية صحية.

وأشار إلى أنه حذر الطلاب من تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة المأكولات الجاهزة مثل "الشعيرية الجاهزة والمقرمشات" والمشروبات الغازية، لما تسببه من أضرار صحية وأمراض مزمنة، مؤكدًا أهمية تناول الطلاب لأطعمة تجهز في المنزل بدلا من شراء وجبات سريعة وغيرها من "الشارع".

حقيقة تحريز كيس الفول

وأكد الفولي أن ما جرى تداوله بشأن تحريز "كيس فول ورغيفين" غير صحيح في سياق التنمر، موضحًا أن الهدف كان توعويًا بحتًا ضمن الحديث عن سلامة الغذاء، وليس استهداف أي طالبة أو الإساءة لها.

لقاء مع الطالبة وولي أمرها

وفي سياق متصل، التقى وكيل الوزارة الطالبة "رقية" ووالدها، حيث دار بينهما حوار ودي استمع خلاله إلى طموحاتها، والتي أكدت رغبتها في أن تصبح ضابطًا في المستقبل.

وأعرب وكيل الوزارة عن دعمه الكامل لها، متمنيًا لها النجاح والتوفيق، فيما عبّر والد الطالبة عن تقديره للاهتمام والدعم المعنوي المقدم لابنته.

التأكيد على دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا

شددت مديرية التعليم ببني سويف على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، مع التركيز على التوعية الصحية والسلوكية داخل المدارس، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.

