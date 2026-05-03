استجابة للمجلس الأعلى للإعلام.. محمود سعد يقرر حذف حلقة ضياء العوضي

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:58 م 03/05/2026 تعديل في 10:14 م

أكد الإعلامي محمود سعد أنه بناء على اتصال من المسؤولين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم حذف فيديو حلقة د. ضياء العوضي من قناة اليوتيوب التزاما بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي.

وكان سعد قد أكد عبر فديو سابق على صفحته أن وقف الأدوية يمثل خطورة بالغة، مشددًا على أنه لا يمكن مطالبة أي مريض بالتوقف عن العلاج الدوائي والاكتفاء بأنظمة غذائية دون وجود دراسات علمية مكتملة تم اختبارها بشكل منهجي على الحيوانات من الفأران ثم على المرضى.

وأضاف أن الحلقة التي استضاف خلالها الطبيب ضياء العوضي سُجلت في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التسجيل دار نقاش بينهما، طالب خلاله الطبيب بتقديم أبحاث علمية تدعم ما يطرحه، إلا أن الأخير رد بأن تجاربه تمت على مرضى.

وأوضح سعد أن الحلقة عُرضت لاحقًا على منصة يوتيوب فقط ولم تعرض على التليفزيون، وأنه تلقى عقب بثها مكالمات من أطباء كبار أكدوا له أن ما طرح لا يستند إلى أسس طبية معترف بها. وأكد سعد أنه أعلن صراحة عدم اتفاقه مع الآراء التي طرحها الطبيب خلال الحلقة، لافتًا إلى أن دوره كإعلامي يقتصر على عرض القضايا والظواهر المجتمعية، بينما تقع مسؤولية التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة على الجهات المختصة.

