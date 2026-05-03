انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الجندي حسانين أحمد، مع الادعاء بأنه صاحب صورة النصر الشهيرة في حرب أكتوبر، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة صاحب الصورة.

حقيقة صاحب الصورة الشهيرة

الصورة الأيقونية للجندي الذي يرفع علامة النصر بعد عبور قناة السويس تُعد من أبرز رموز حرب أكتوبر 1973، إلا أن صاحبها الحقيقي هو المقاتل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي، ابن مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، والذي توفي في 23 مايو 2019.

مسيرة عسكرية حافلة

التحق عبد الرحمن القاضي بالقوات المسلحة عقب نكسة يونيو 1967، وخدم في عدة مواقع عسكرية، من بينها مركز التدريب بالهايكستيب وسلاح المدرعات، قبل أن ينتقل إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، ثم انضم إلى الكتيبة 212 مشاة التابعة للفرقة 19.

دوره خلال حرب أكتوبر

كان القاضي مسؤولًا عن الاتصالات داخل وحدته، حيث قام بمد خطوط الاتصال بين مواقع القتال، وصيانة أجهزة اللاسلكي داخل الدبابات، ما جعله عنصرًا مهمًا في تأمين التواصل خلال العمليات العسكرية.

قصة الصورة الأيقونية

التقطت الصورة الشهيرة له بعد عبور قناة السويس مباشرة، أثناء تواجد المراسلين الحربيين مع القوات المصرية، حيث ظهرت لحظة فرحه مع زملائه بشكل عفوي، لتتحول لاحقًا إلى واحدة من أبرز رموز النصر في حرب أكتوبر، دون أن يدرك وقتها أن تلك اللقطة ستصبح جزءًا من التاريخ.