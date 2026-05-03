إعلان

بعد تناولهم إندومي.. إصابة 3 طالبات باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:02 ص 03/05/2026

تسمم غذائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 3 طالبات باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهن مكرونة سريعة التحضير "إندومي" ومشروب طاقة، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول كلا من: "ف. ف. س."، و"م. م. ح."، و"چ. م. أ."، جميعهن يبلغن من العمر 14 عامًا، وهن يعانين من أعراض مغص حاد وقيء، في حالة اشتباه تسمم غذائي.

على الفور قام الفريق الطبي بالمستشفى بتقديم الإسعافات الأولية للمصابات، مع وضعهن تحت الملاحظة الطبية المستمرة للاطمئنان على حالتهن الصحية، والتأكد من استقرارهن.

وتجري الجهات المختصة حاليًا التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الإصابة، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تم تناولها، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة طلاب المدارس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي بني سويف إندومي مشروب طاقة مستشفى بني سويف تسمم طلاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
هل يساعد توقيت تناول الألياف على تحسين الهضم والشبع؟
نصائح طبية

هل يساعد توقيت تناول الألياف على تحسين الهضم والشبع؟
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة