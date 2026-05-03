أصيب 3 طالبات باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهن مكرونة سريعة التحضير "إندومي" ومشروب طاقة، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول كلا من: "ف. ف. س."، و"م. م. ح."، و"چ. م. أ."، جميعهن يبلغن من العمر 14 عامًا، وهن يعانين من أعراض مغص حاد وقيء، في حالة اشتباه تسمم غذائي.

على الفور قام الفريق الطبي بالمستشفى بتقديم الإسعافات الأولية للمصابات، مع وضعهن تحت الملاحظة الطبية المستمرة للاطمئنان على حالتهن الصحية، والتأكد من استقرارهن.

وتجري الجهات المختصة حاليًا التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الإصابة، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تم تناولها، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة طلاب المدارس.