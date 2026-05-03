أثارت واقعة ضبط وكيل وزارة التربية والتعليم لكيس فول ورغيفين بحوزة طالبة داخل إحدى مدارس إدارة إهناسيا التعليمية بمحافظة بني سويف، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول روايات متباينة حول ملابسات ما جرى داخل الفصل، وما إذا كانت الواقعة تحمل شبهة تنمر أم جاءت في إطار توعوي.

تفاصيل الواقعة داخل المدرسة

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإن الواقعة حدثت أثناء زيارة لوكيل الوزارة لأحد فصول الصف الأول الثانوي بمركز إهناسيا، حيث كان يتحدث مع الطلاب ضمن حملة توعوية عن أهمية الغذاء الصحي.

وخلال الحديث، تناول وكيل الوزارة مخاطر بعض الأطعمة غير الصحية مثل الإندومي والشيبسي والمشروبات الغازية، مؤكدًا أنها قد تتسبب في أمراض مزمنة وخطيرة، وشدد على أهمية تناول الطعام المنزلي النظيف والابتعاد عن المأكولات مجهولة المصدر.

حقيقة كيس الفول والرغيفين

وأوضح وكيل الوزارة، محمود زكريا الفولي، أن ما أُثير حول الواقعة لا يعكس حقيقتها كاملة، مؤكدًا أن الحديث كان عامًا وموجّهًا لجميع الطلاب في إطار التوعية الصحية، دون استهداف أي طالبة بعينها، مشيرا إلى أن التحذير من الأطعمة غير الآمنة، خاصة التي تُباع في الشارع، جاء حرصًا على صحة الطلاب، وليس بقصد الإساءة.

رد رسمي على اتهامات التنمر

ونفى الفولي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التنمر على الطالبة، مؤكدًا أن الواقعة جرى تفسيرها بشكل خاطئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الهدف الأساسي كان نشر الوعي الغذائي بين الطلاب.

لقاء لاحتواء الموقف

وفي سياق متصل، التقى وكيل الوزارة بالطالبة "رقية" ووالدها، حيث أجرى معها حوارًا وديًا استمع خلاله إلى طموحاتها، والتي أعربت عن رغبتها في أن تصبح ضابطًا في المستقبل.

وأبدى وكيل الوزارة دعمه الكامل لها، متمنيًا لها النجاح والتوفيق، فيما أعرب والدها عن سعادته بالاهتمام الذي حظيت به ابنته.

تأكيد على بيئة تعليمية آمنة

وشددت مديرية التربية والتعليم ببني سويف على حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، مع استمرار تنفيذ حملات التوعية الصحية داخل المدارس، بما يساهم في بناء جيل واعٍ صحيًا.

اقرأ أيضا:

