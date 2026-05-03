قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تخنق إيران بضغوط اقتصادية ومالية، مرجحا رضوخ الحكام في طهران في نهاية المطاف.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد قائلا: "إننا نخوض ماراثونا طوال الأشهر الـ 12 الماضية، والآن نحن نندفع بسرعة نحو خط النهاية. إنهم غير قادرين على دفع رواتب جنودهم، وهذا يمثل حصارا اقتصاديا حقيقيا".

وفي وقت تم فيه تعليق الحملة الجوية الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، فإن تصريحات بيسنت تعكس جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى خنق الجمهورية الإسلامية عبر إجراءات تشمل فرض حصار بحري لوقف صادرات النفط الإيرانية، وبالتالي حرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي.

وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن قطاع النفط الإيراني قد يضطر إلى بدء إغلاق بعض الآبار "خلال الأسبوع المقبل مع امتلاء مخزونات الخام في البلاد بوتيرة متسارعة".

وأضاف بأن: "بنيتهم التحتية النفطية بدأ يظهر عليها علامات التآكل، ولم يتم صيانتها مجددا بسبب عقوباتنا المفروضة عليهم منذ عقود".