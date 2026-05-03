استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داخل مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة.

وجاء الاستقبال بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المصنع، حيث استهل الوزير زيارته بتفقد مجمع سامسونج، أحد أبرز الكيانات الصناعية في قطاع الإلكترونيات داخل صعيد مصر.

ومن المقرر أن يقوم الوزير، يرافقه المحافظ، بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج بالمصنع، والتي تشمل تصنيع التابلت التعليمي والهواتف المحمولة، في إطار دعم الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

جولة موسعة لدعم التحول الرقمي

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير الاتصالات لمحافظة بني سويف عددًا من الجولات والفعاليات، تشمل التوجه إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء موسع يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات التكنولوجية، كذلك افتتاح مكتب البريد العمومي بمدينة بني سويف بعد تطويره ورفع كفاءته، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث البنية التحتية البريدية.

تفقد مشروعات خدمية وتكنولوجية

ومن المقرر أيضًا أن تشمل الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية، من بينها سنترال شرق النيل لمتابعة تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى زيارة مدرسة النور للمكفوفين للاطلاع على استخدام التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية لذوي الهمم.

كما تتضمن الزيارة تفقد المنطقة التكنولوجية شرق النيل، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية الرقمية ودعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

دعم التنمية والتكنولوجيا في الصعيد

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات، خاصة في صعيد مصر، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الرقمي.