الهند تعلن عبور ناقلة غاز مسال من مضيق هرمز

كتب : د ب أ

09:33 م 03/05/2026

ناقلة نفط

أفادت السلطات الهندية اليوم الأحد بأن ناقلة تحمل شحنة من الغاز المسال متجهة إلى نيودلهي قد أبحرت خارج مضيق هرمز، وهي الآن في طريقها نحو البلاد.

وأوضح البيان أن ناقلة الغاز المسال "إم تي سارف شاكتي"، التي ترفع علم جزر مارشال، وتحمل 313ر46 طنا من الغاز المسال وعلى متنها طاقم مكون من 20 فردا (بينهم 18 هنديا)، قد عبرت مضيق هرمز في 2 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء "فيساخاباتنام" في 13 مايو الجاري، وفقا لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وستساهم هذه الشحنة، التي تكفي لتغطية نصف احتياجات الهند اليومية، في التخفيف جزئيا من قيود الإمداد التي تواجهها الهند منذ اندلاع الصراع في غرب آسيا قبل أكثر من شهرين.

كانت ناقلتي غاز البترول المسال "بي.دبليو إلم" و"بي.دبليو تير" قد عبرتا في شهر مارس الماضي مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

