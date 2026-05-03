"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

07:26 م 03/05/2026

مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغًا من مستشفى بنها الجامعي يفيد بوصول شاب جثة هامدة، إثر تعرضه لعدة طعنات متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة لفحص الواقعة.

تحريات تكشف هوية المجني عليه

وتبين من التحريات أن الجثة لشاب يُدعى “أحمد ي”، 23 عامًا، عامل، وتم التحفظ على الجثمان داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل

كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وبائع فاكهة بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

خلافات بسبب خطيبة المجني عليه

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يسعى للارتباط بخطيبة المجني عليه، وبعد علمه بخطبتها له، قام بمضايقتها وتهديدها عبر أرقام هواتف مختلفة، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف للمجني عليه.

استدراج ومواجهة انتهت بالطعن

وأضافت التحريات أن المجني عليه توجه إلى والد المتهم للشكوى، وأثناء سيره استوقفه المتهم، لتنشب بينهما مشادة انتهت بقيام المتهم باستخدام سلاح أبيض “مطواة” والتعدي عليه.

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

