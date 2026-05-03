الإسكندرية تحتضن انطلاق مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة (صور)

كتب : محمد البدري

09:38 م 03/05/2026
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (1)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (5)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (4)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (7)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (3)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (8)
    فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة بمدينة الإسكندرية (6)

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في مدينة الإسكندرية لعام 2026، في نسخته الخامسة على التوالي، بدعم وتنسيق من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر برئاسة السفيرة أنجيلينا إيخهورست، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأوروبية.

27 فيلمًا من 21 دولة

يستعرض المهرجان، الذي يمتد من 3 مايو حتى 6 يونيو المقبل، 27 فيلمًا أوروبيًا من 21 دولة عضوًا، تُعرض مجانًا للجمهور في عدد من مراكز الثقافة بالإسكندرية، في إطار تعزيز الحوار الثقافي والتقارب بين ضفتي المتوسط.

سفيرة الاتحاد الأوروبي: الثقافة جسر للتواصل

أكدت السفيرة أنجيلينا إيخهورست أن الثقافة تمثل جوهر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أن الإسكندرية تعد مدينة مثالية للحوار الثقافي، وأن المهرجان يعكس روح “ميثاق المتوسط” في تعزيز التواصل بين الشعوب.

دعم مصري للحدث الثقافي

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بالوفود المشاركة، مؤكدًا أن المدينة تمثل تاريخًا حضاريًا فريدًا، وأنها تواصل دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز مكانتها كمنارة للفن والإبداع.

مشاركة دبلوماسية وفنية رفيعة

شهد حفل الافتتاح حضور القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية ونائب سفير إسبانيا وعدد من الدبلوماسيين، إلى جانب الفنان أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي، الذي أشاد بالحركة السينمائية في الإسكندرية ودورها في دعم المواهب الشابة.

عروض وورش عمل لدعم المواهب

تتواصل فعاليات المهرجان مجانًا في عدد من المراكز الثقافية، إلى جانب تنظيم ورش عمل بمركز “الجزويت” لتدريب الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، دعمًا للجيل الجديد من صناع السينما في مصر.

مهرجان السينما الأوروبية الإسكندرية 2026 سفيرة الاتحاد الأوروبي

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
