شهدت مدرسة إعدادية بقرية كفر غنامة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية واقعة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي على التعدي على زميله باستخدام آلة حادة “كتر” داخل الفصل، إثر خلاف نشب بينهما.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس من الأمن الإداري بالمدرسة، بشأن تعرض طالب للاعتداء داخل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن الإداري بإدارة بلقاس التعليمية، لمعاينة الواقعة.

إصابة طالب ونقله إلى المستشفى

وبالفحص تبين إصابة الطالب “يوسف السيد محمد السيد”، 12 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، بجرح قطعي في الفخذ الأيسر من الخلف، نتيجة الاعتداء عليه من زميله داخل الفصل بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهم وإجراءات التحقيق

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الطالب المتهم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.