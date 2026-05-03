إعلان

استخدم "الكتر".. طالب يمزق وجه زميله داخل مدرسة فى الدقهلية

كتب : رامي محمود

08:22 م 03/05/2026

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدرسة إعدادية بقرية كفر غنامة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية واقعة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي على التعدي على زميله باستخدام آلة حادة “كتر” داخل الفصل، إثر خلاف نشب بينهما.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس من الأمن الإداري بالمدرسة، بشأن تعرض طالب للاعتداء داخل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن الإداري بإدارة بلقاس التعليمية، لمعاينة الواقعة.

إصابة طالب ونقله إلى المستشفى

وبالفحص تبين إصابة الطالب “يوسف السيد محمد السيد”، 12 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، بجرح قطعي في الفخذ الأيسر من الخلف، نتيجة الاعتداء عليه من زميله داخل الفصل بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهم وإجراءات التحقيق

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الطالب المتهم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم طالب يعتدي على زميله التعليم الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
أخبار مصر

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة