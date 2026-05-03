تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق التوفيقية - كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة 18 شخصًا في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة، شملت كسورًا وكدمات وسحجات، من بينهم حالات اشتباه كسور وجرح قطعي في الجبهة لبعض المصابين.

أسماء المصابين وحالاتهم

ومن بين المصابين: كنزي سامي ذكي (17 عامًا) باشتباه كسر باليد اليسرى، وروان سعيد كامل (17 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وبسمة ربيع بخاطرة (17 عامًا) بجرح في الجبهة، إلى جانب باقي المصابين الذين تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى والتحقيقات

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب الحادث.