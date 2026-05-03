إصابة 18 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:26 م 03/05/2026

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق التوفيقية - كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة، شملت كسورًا وكدمات وسحجات، من بينهم حالات اشتباه كسور وجرح قطعي في الجبهة لبعض المصابين.

ومن بين المصابين: كنزي سامي ذكي (17 عامًا) باشتباه كسر باليد اليسرى، وروان سعيد كامل (17 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وبسمة ربيع بخاطرة (17 عامًا) بجرح في الجبهة، إلى جانب باقي المصابين الذين تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب الحادث.

