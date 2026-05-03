شهد موقف سيارات النواصر بعزبة الخزان التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، اندلاع حريق هائل في سيارة أجرة “كبود”، ما أسفر عن تفحمها بالكامل.

تحرك الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق داخل سيارة متوقفة بالموقف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران.

عدم وقوع خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق قبل امتداده إلى سيارات أخرى داخل الموقف، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

التحقيق في أسباب الحريق

وبالفحص المبدئي، تبين احتراق السيارة بالكامل، بينما تجري الجهات المختصة حاليًا فحص أسباب اندلاع النيران، والتي ترجح أن تكون نتيجة ماس كهربائي، لحين صدور تقرير الأدلة الجنائية.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.