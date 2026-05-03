أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين، حيث أشارت التوقعات إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة وحتى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، ويعود مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 – الصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 18.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الهيئة من عدة ظواهر جوية ستشهدها البلاد غداً، أبرزها:

الشبورة المائية: تتكون في الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

الأمطار: تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد تغزر أحياناً. كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة في مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

اضطراب في الملاحة البحرية

أطلقت الهيئة تحذيراً بحرياً بشأن البحر المتوسط، حيث يشهد اضطراباً في الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح التي ستتراوح سرعتها بين 55 إلى 75 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى ما بين 3 و 4 أمتار.