محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة خطط التنمية والتصدي للتعديات - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التنمية الشاملة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم في مواجهة التعديات والمخالفات.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ تحذيرًا صارمًا بشأن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أي أعمال بناء مخالفة سيتم إزالتها فورًا دون استثناء، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة.

كما شدد على ضرورة التعامل الحاسم مع ملف المتغيرات المكانية، من خلال الرصد الفوري لأي تعديات أو تغييرات غير قانونية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة أو الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ضرورية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتكثيف إجراءات تحصيل رسوم الهدم ورفع الأنقاض الناتجة عن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وفي إطار الحفاظ على البيئة، شدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة مخاطر الحرائق، خاصة في المواقع التي تحتوي على مخلفات ورقية، مع ضرورة تدوير تلك المخلفات بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما وجّه بتدوير الأقمشة غير المستغلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب تدوير الأخشاب لصالح الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفيما يخص المشروعات التنموية، كلف المحافظ مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الكربونية" بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لما له من دور في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

كما وجّه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الوقائية في القرى والمراكز، ورفع درجة الاستعداد في الوحدات البيطرية، مع تعزيز جهود التوعية المجتمعية لمواجهة أي أمراض أو أوبئة.

وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ مديرية الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان انسيابية المياه وتحسين كفاءة الري، استعدادًا للموسم الزراعي الجديد.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.