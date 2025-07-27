بالصور- معاون محافظ أسوان يتابع تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ

أسوان – إيهاب عمران:

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى، لافتاً إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وكلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الانتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان، من أجل تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها يومى 4 و5 أغسطس المقبل، موجها مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان للتأكد من أعمال النظافة العامة، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات المتنوعة.