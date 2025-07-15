بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إعادة ما يُعرف بـ "قط المستنقعات" إلى بيئته الطبيعية، في خطوة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على التوازن البيئي.

أكد الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، في تصريح صحفي مقتضب، على أنه تم إنقاذ قط المستنقعات وإطلاقه في بيئته الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل، مشيرًا رشاد إلى الأهمية البيئية الكبيرة لهذه الخطوة في الحفاظ على التوازن الطبيعي للمنطقة.

قط المستنقعات هو أحد الحيوانات الثديية آكلة اللحوم التي تنتمي إلى فصيلة السنوريات. يتميز هذا الحيوان بأنه غير مهدد بالانقراض، ويتغذى بشكل أساسي على صيد الفرائس الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها كيلوجرامًا واحدًا.

وتُعد القوارض الصغيرة فريسته المفضلة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفرائس مثل السحالي، الثعابين، الضفادع، الطيور، الأسماك، والحشرات.