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بعد موجة الأمطار.. توجيه عاجل من محافظ الشرقية بتيسير الحركة المرورية (صور)

10:34 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين (3)
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    كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين (5)
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    كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين (4)
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    كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين (2)
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الشرقية – ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تيسير الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الميدانية لأعمال الفرق الفنية والوحدات المحلية عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء الثلاثاء، حيث انتشرت فرق الطوارئ منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار للتعامل الفوري مع البلاغات وتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة تقلبات الطقس.

وشدد الأشموني على استمرار عمليات رفع المياه وتطهير بالوعات الصرف في مختلف المدن والأحياء، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة في المناطق التي قد تتعرض لتراكم المياه أو ضعف تصريفها.

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