إعلان

محافظ أسيوط: خطة أمنية مشددة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

كتب : محمود عجمي

11:02 ص 17/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (1)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (4)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (6)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (2)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (3)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (7)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (8)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (9)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (11)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (12)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (10)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (14)
  • عرض 14 صورة
    امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع لجان المحافظة في أول أيام انعقادها.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الامتحانات تستمر من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير، مؤكدًا أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل انطلاقها، من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، تبدأ من مراحل إعداد وطباعة الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف أوراق الامتحانات داخل أكياس معتمة ومغلقة، مع الالتزام بفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور الملاحظين وفي التوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين لجان الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

وشدد المحافظ على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وسد أي عجز في أعداد الملاحظين من خلال الاستعانة بالاحتياطي، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولات غش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
شئون عربية و دولية

البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10 جنيهات في الأسواق منذ بداية العام
اقتصاد

الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10 جنيهات في الأسواق منذ بداية العام
عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة
زووم

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026