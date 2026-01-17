محافظ أسيوط: خطة أمنية مشددة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع لجان المحافظة في أول أيام انعقادها.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الامتحانات تستمر من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير، مؤكدًا أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل انطلاقها، من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، تبدأ من مراحل إعداد وطباعة الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف أوراق الامتحانات داخل أكياس معتمة ومغلقة، مع الالتزام بفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور الملاحظين وفي التوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين لجان الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

وشدد المحافظ على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وسد أي عجز في أعداد الملاحظين من خلال الاستعانة بالاحتياطي، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولات غش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.